До +26 и без ливней: в Петербурге установится комфортная погода

В Санкт-Петербурге в среду, 15 июля, сохранится теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в Петербурге составит +24…+26 градусов

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Температура воздуха в Петербурге составит +24…+26 градусов

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

По его словам, Северная столица останется под влиянием восточной периферии антициклона. При переменной облачности вероятность дождей в городе невелика, однако местами они возможны в восточной части Ленинградской области.

Температура воздуха в Петербурге составит +24…+26 градусов, в Ленобласти — от +22 до +27 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 762 мм ртутного столба, что немного выше климатической нормы.

По прогнозу синоптика, в четверг осадков также не ожидается. Ночью воздух прогреется до +15…+17 градусов, днем — до +20…+22 градусов.

Карина Дроздецкая