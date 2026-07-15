ВС Дагестана утвердил штраф за призывы к отделению региона от России

Верховный суд Республики Дагестан оставил в силе постановление районного суда о привлечении гражданина к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ (за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России с использованием интернета). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сумма штрафа составила 70 тыс. руб. Установлено, что в январе 2024 года осужденный разместил в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на территории РФ) публикации с призывами к отделению региона от Российской Федерации. Вина подтверждена постановлением прокурора, справкой об исследовании, скриншотами и протоколами.

Рассмотрев жалобу, суд не нашел процессуальных нарушений и признал наказание соразмерным содеянному.

Константин Соловьев