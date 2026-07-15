За участие в террористической организации осужден житель Кузбасса

24-летний житель Прокопьевска (Кемеровская область) признан виновным в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Решение принял 2-й Восточный окружной военный суд, сообщили в управлении ФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, прокопчанин с 2023 года состоял в националистической организации, признанной террористической и запрещенной в России, и публиковал в мессенджере материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность структуры. Кроме того, фигурант дела разместил изображение лидера этой террористической организации в форменном обмундировании ветерана Великой Отечественной войны, чем, считает следствие, осквернил символ воинской славы России.

Суд приговорил жителя Прокопьевска к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете. Приговор вступил в законную силу.

Михаил Кичанов