В Ленобласти нашли живой 86-летнюю женщину, которая пять суток провела в лесу

В Ленинградской области завершились поиски 86-летней женщины, которая ушла за грибами и провела в лесу пять суток. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Экстремум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионерку передали бригаде скорой помощи

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Пенсионерку передали бригаде скорой помощи

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным спасателей, пенсионерка отправилась в лес утром 9 июля и к вечеру не вернулась. После обращения родственников начались поиски. Работы осложняли удаленная местность, сложный лес с большим количеством вырубок и нестабильная связь.

Утром 14 июля около 08:00 поисковая группа нашла женщину в труднодоступном месте. По информации спасателей, она была сильно истощена, но находилась в живых. Пенсионерку передали бригаде скорой помощи.

Карина Дроздецкая