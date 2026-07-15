В Ленобласти нашли живой 86-летнюю женщину, которая пять суток провела в лесу
В Ленинградской области завершились поиски 86-летней женщины, которая ушла за грибами и провела в лесу пять суток. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Экстремум».
Пенсионерку передали бригаде скорой помощи
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным спасателей, пенсионерка отправилась в лес утром 9 июля и к вечеру не вернулась. После обращения родственников начались поиски. Работы осложняли удаленная местность, сложный лес с большим количеством вырубок и нестабильная связь.
Утром 14 июля около 08:00 поисковая группа нашла женщину в труднодоступном месте. По информации спасателей, она была сильно истощена, но находилась в живых. Пенсионерку передали бригаде скорой помощи.