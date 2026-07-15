Петербург направит более 70 млрд рублей на трамвайные и троллейбусные перевозки до 2029 года

СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявило конкурсы на обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов в Санкт-Петербурге общей стоимостью свыше 70,5 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнителем контрактов, ожидаемо, станет СПб ГУП «Горэлектротранс»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Исполнителем контрактов, ожидаемо, станет СПб ГУП «Горэлектротранс»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На организацию работы 49 троллейбусных маршрутов планируется направить около 26,4 млрд руб., еще порядка 44,2 млрд руб. — на обслуживание 43 трамвайных маршрутов. Заявки на участие в конкурсах принимаются до 30 июля, срок действия контрактов — до 14 февраля 2029 года.

Как отмечает издание, исполнителем контрактов, ожидаемо, станет СПб ГУП «Горэлектротранс».

Действующие соглашения на перевозки были заключены в 2025 году. Тогда стоимость контрактов составила 18,1 млрд и 12 млрд руб., а их срок истекает в сентябре 2026 года. По данным госзакупок, на сегодняшний день они исполнены на 14,9 млрд и 9,8 млрд руб. соответственно.

Карина Дроздецкая