Петербург направит более 70 млрд рублей на трамвайные и троллейбусные перевозки до 2029 года
СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявило конкурсы на обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов в Санкт-Петербурге общей стоимостью свыше 70,5 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, обратил внимание «Деловой Петербург».
Исполнителем контрактов, ожидаемо, станет СПб ГУП «Горэлектротранс»
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
На организацию работы 49 троллейбусных маршрутов планируется направить около 26,4 млрд руб., еще порядка 44,2 млрд руб. — на обслуживание 43 трамвайных маршрутов. Заявки на участие в конкурсах принимаются до 30 июля, срок действия контрактов — до 14 февраля 2029 года.
Как отмечает издание, исполнителем контрактов, ожидаемо, станет СПб ГУП «Горэлектротранс».
Действующие соглашения на перевозки были заключены в 2025 году. Тогда стоимость контрактов составила 18,1 млрд и 12 млрд руб., а их срок истекает в сентябре 2026 года. По данным госзакупок, на сегодняшний день они исполнены на 14,9 млрд и 9,8 млрд руб. соответственно.