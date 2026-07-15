Красноярское плато Путорана изобразили на почтовой марке

АО «Марка», входящее в структуру «Почты России», выпустило почтовый блок с изображением плато Путорана, расположенного в Красноярском крае к югу от полуострова Таймыр. Блок вышел в серии «Всемирное наследие ЮНЕСКО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

На марке изображены Большой Иркиндинский водопад, путоранский снежный баран, пейзаж заповедника. Тираж выпуска составил 18 тыс. штук. По данным администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, марки поступили в почтовые отделения Норильска и в одно из почтовых отделений Красноярска.

В 2010 году плато Путорана внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как территорию с уникальными арктическими экосистемами, по которой проходит миграция северных оленей.

Валерий Лавский