Продажи новостроек в Новосибирской области в июне выросли на 16%

В июне продажи новостроек в Новосибирской области увеличились на 16%. Всего застройщики продали около 58 тыс. кв. м, посчитали в аналитическом центре «Дом.РФ» на основе данных Росреестра о зарегистрированных сделках на первичном рынке многоквартирного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В целом по итогам первого полугодия в регионе продано 302 тыс. кв. м, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают аналитики, основным фактором увеличения продаж послужил всплеск интереса к «Семейной ипотеке» в последние две недели июня. Опасаясь пересмотра правил госпрограммы, покупатели обеспечили приток в строительство порядка 100 млрд руб. через этот механизм.

При этом эксперты подчеркивают, что июньский всплеск позволил компенсировать спад продаж предыдущих месяцев. В период с февраля по май реализация новостроек показывала отрицательную динамику в годовом выражении.

Лолита Белова