На Ставрополье водитель погиб при опрокидывании автомобиля

В Арзгирском округе пассажир погиб после съезда с дороги и опрокидывания автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось 14 июля около 23:50 в селе Арзгир. Предварительно, 49-летний водитель автомобиля LADA не справился с управлением. В результате ДТП находившаяся в салоне 51-летняя пассажирка, местная жительница, от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Водителя автомобиля, жителя Новоселицкого округа, с травмами доставили в Арзгирскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Полицейские установили, что водитель на момент ДТП был трезв. К административной ответственности за последние два года привлекался восемь раз.

Константин Соловьев