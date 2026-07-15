Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Петербурга начали действовать ограничения движения из-за мотофестиваля

В центре Санкт-Петербурга с 15 июля начали вводить ограничения движения транспорта в связи с проведением фестиваля «Мотостолица». Они будут действовать до 21 июля, сообщили в городском комитете по транспорту.

Основные изменения будут действовать до 21 июля

Основные изменения будут действовать до 21 июля

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Основные изменения будут действовать до 21 июля

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

С 15 июля на ряде участков Итальянской улицы, Манежной площади и Кленовой улицы введены запрет остановки транспорта и ограничения движения. С 17 июля ограничения расширят: движение закроют на дополнительном участке Кленовой улицы, а на нечетной стороне Караванной улицы сузят проезжую часть.

Водителей просят учитывать поэтапное введение ограничений при планировании маршрутов. Основные изменения будут действовать до 21 июля. Подробнее узнать о перекрытиях можно по ссылке.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд