В центре Петербурга начали действовать ограничения движения из-за мотофестиваля
В центре Санкт-Петербурга с 15 июля начали вводить ограничения движения транспорта в связи с проведением фестиваля «Мотостолица». Они будут действовать до 21 июля, сообщили в городском комитете по транспорту.
Основные изменения будут действовать до 21 июля
Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ
С 15 июля на ряде участков Итальянской улицы, Манежной площади и Кленовой улицы введены запрет остановки транспорта и ограничения движения. С 17 июля ограничения расширят: движение закроют на дополнительном участке Кленовой улицы, а на нечетной стороне Караванной улицы сузят проезжую часть.
Водителей просят учитывать поэтапное введение ограничений при планировании маршрутов. Основные изменения будут действовать до 21 июля. Подробнее узнать о перекрытиях можно по ссылке.