В Ярославле возбудили уголовное дело после наезда рейсового автобуса на пешехода

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, который сбил пешехода. Об этом сообщили в прокуратуре региона и УМВД.

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Фото: Прокуратура Ярославской области Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным полиции, 14 июля в 16:56 на проспекте Октября рейсовый автобус №44 марки ЛиАЗ сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход — женщина 2000 года рождения — с травмами госпитализирована в больницу»,— сообщили в региональном УМВД.

«По предварительной информации, водитель автобуса, выполнявшего рейс по маршруту № 44, двигался на запрещающий сигнал светофора»,— уточнили в прокуратуре.

По указанию прокуратуры районный отдел полиции возбудил дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены под контроль районной прокуратуры для обеспечения объективности следственных действий.

Антон Голицын