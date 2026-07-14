В Волгограде горит здание на территории бывшего консервного завода

На берегу Волги в районе Тулака в Волгограде горит неэксплуатируемое здание бывшего консервного завода, сообщает V1.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Пожарные расчеты уже работают на месте, идет наращивание сил. Детали уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Очевидцы рассказали изданию, что пламя вспыхнуло практически моментально и стремительно распространилось. На фоне неба были видны клубы дыма.

В мае 2026 года на ул. Консервной уже горел неэксплуатируемый склад, площадь пожара тогда составила около 100 кв. м. Дым от того возгорания ощущали жители нескольких районов города.

Нина Шевченко