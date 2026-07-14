В Волгограде горит здание на территории бывшего консервного завода
На берегу Волги в районе Тулака в Волгограде горит неэксплуатируемое здание бывшего консервного завода, сообщает V1.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Пожарные расчеты уже работают на месте, идет наращивание сил. Детали уточняются.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
Очевидцы рассказали изданию, что пламя вспыхнуло практически моментально и стремительно распространилось. На фоне неба были видны клубы дыма.
В мае 2026 года на ул. Консервной уже горел неэксплуатируемый склад, площадь пожара тогда составила около 100 кв. м. Дым от того возгорания ощущали жители нескольких районов города.