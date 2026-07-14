Главные новости за 14 июля. Ростов-на-Дону и область

Запуск скоростного судна «Метеор 120Р-7» на маршруте Ростов-на-Дону — Таганрог отложен на неопределенный срок. Об этом сообщили в СПК Дон. Причинами стали участившиеся атаки беспилотников и приостановка судоходства по Азово-Донскому каналу.

В Южном окружном военном суде проходят прения сторон по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году. Государственное обвинение запросило для пятерых подсудимых сроки лишения свободы от 28 до 30 лет.

Министерство транспорта России сообщило о принятии мер по обеспечению безопасности грузовых перевозок в Азовском море в условиях участившихся вражеских атак.

Специалисты Росприроднадзора продолжают следить за состоянием таганрогского побережья. После появления в социальных сетях фото и видео со следами вещества, похожего на нефтепродукты, на отдельных участках Таганрогского залива было организовано обследование территории. Загрязнение зафиксировано в районе Богудонии. Специалисты отобрали пробы вещества для проведения лабораторных исследований.

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Его обвинили в покушении на убийство группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).