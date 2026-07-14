Главные новости за 14 июля. Кавказ

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы приступило к разбору жалоб, связанных с удорожанием горючего в регионе. Параллельно с работой антимонопольщиков региональные власти задействовали административный ресурс для сдерживания топливного напряжения.

Одной из ключевых мер стало существенное сокращение эксплуатации ведомственного транспорта краевого правительства и министерств. Отныне служебные автомобили для региональных руководителей допускаются исключительно в пределах Ставрополя, а любой выезд за городскую черту возможен лишь с личного разрешения губернатора. Аналогичные рекомендации направлены в адрес муниципальных администраций, Думы Ставропольского края и местных советов депутатов.

Парламент Кабардино-Балкарии направил в Государственную думу законодательную инициативу о включении республики в федеральный эксперимент по регулированию гостевых домов. Законопроект опубликован на портале Госдумы.

Следственное управление СКР по Республике Дагестан завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном захвате управления энергосбытовой организацией.

Исполняющим обязанности директора Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова назначен Семен Юханов. До этого назначения он занимал пост заместителя директора по лесохозяйственной деятельности в национальном парке «Кисловодский», следует из данных ЕГРЮЛ от ФНС.