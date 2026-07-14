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В Ирбите из-за паводка отключили электричество у 44 жителей

В Ирбите из-за паводка энергетики временно отключили электричество у 44 потребителей. Эти меры необходимы для безопасности жителей и предотвращения аварий, сообщил глава города Николай Юдин на своей странице во «ВКонтакте».

Паводок в Ирбите

Паводок в Ирбите

Фото: Пресс-служба администрации Ирбита

Паводок в Ирбите

Фото: Пресс-служба администрации Ирбита

Без электричества остались потребители в районе улиц Кирова, Заозерной и Северной. «Временная схема для восстановления электроснабжения уже готова. Так что утром спасатели и электрики проверят исправность и безопасность оборудования на затопленной территории и ,если позволит обстановка, свет снова вернется в дома»,— заявил господин Юдин.

С 14 июля режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен в Ирбите, где вышла из берегов река Ница. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Подробнее о ситуации в материале — «Сверх Ницы»

Полина Бабинцева

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