В Ирбите из-за паводка отключили электричество у 44 жителей

В Ирбите из-за паводка энергетики временно отключили электричество у 44 потребителей. Эти меры необходимы для безопасности жителей и предотвращения аварий, сообщил глава города Николай Юдин на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паводок в Ирбите

Фото: Пресс-служба администрации Ирбита Паводок в Ирбите

Фото: Пресс-служба администрации Ирбита

Без электричества остались потребители в районе улиц Кирова, Заозерной и Северной. «Временная схема для восстановления электроснабжения уже готова. Так что утром спасатели и электрики проверят исправность и безопасность оборудования на затопленной территории и ,если позволит обстановка, свет снова вернется в дома»,— заявил господин Юдин.

С 14 июля режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен в Ирбите, где вышла из берегов река Ница. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Подробнее о ситуации в материале — «Сверх Ницы»

Полина Бабинцева