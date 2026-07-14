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Свердловчане пожаловались в Роспотребнадзор более 12 тыс. раз за полгода

В первом полугодии 2026 года Роспотребнадзор по Свердловской области рассмотрел более 12 тыс. обращений жителей. Почти 60% из них касались защиты прав потребителей, еще 40,2% — вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В 1912 обращениях содержались основания для проведения проверочных мероприятий. Более чем в половине случаев — 51,8% — нарушения подтвердились.

По итогам проверок специалисты составили 57 протоколов об административных правонарушениях, направили в суд 19 исков и объявили 269 предостережений.

По 10 383 обращениям заявители получили разъяснения. Остальные обращения направили в другие ведомства по компетенции.

Полина Бабинцева

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