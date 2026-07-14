Главные новости за 14 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Прокурорская проверка выявила хищение порядка 200 млн руб. при строительстве ливневой канализации в Центральном районе Воронежа. По данным надзора, подрядчик — кисловодское АО «ПМК-38» — незаконно вывел часть полученных авансов через фиктивных поставщиков материалов и оборудования. Заключенный в 2023 году контракт при этом до сих пор не исполнен.

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В 2027 году Ozon планирует открыть третий фулфилмент-центр в Воронежской области. Площадь объекта составит более 8 га. Инвестиции фирмы в технологическое оборудование склада оценивают в 5,3 млрд руб. Центр возьмет на себя полный цикл обработки заказов — от приемки до формирования посылок и передачи их в доставку.

Бывшая вице-губернатор Белгородской области Юлия Щедрина, которая покинула облправительство на фоне уголовного дела в декабре 2023 года, стала советником первого замминистра сельского хозяйства РФ и советником гендиректора АО «Росипподромы».

Арбитражный суд зарегистрировал иск ликвидируемого АО «Корпорация развития Курской области» к АО «Спецавтобаза по уборке Курска» — региональному оператору по уборке мусора в 13 муниципалитетах, в том числе в областном центре. Сумма требований составляет 256,7 млн руб. Обе организации контролируются областными властями.

Новые линии по выпуску медицинских и гигиенических изделий запустили на курском предприятии «Союзтекстиль-СТ». Линейка продукции, в частности, расширилась выпуском средств личной гигиены, детских подгузников и влажных салфеток. Общая стоимость проекта составила 1,9 млрд руб., из которых 1,5 млрд — средства Фонда развития промышленности.

Российские заводы нидерландского производителя красок Akzo Nobel в РФ перешли во временное управление АО «Развитие строительных активов». Среди них — филиал и производственная площадка в Липецке. Компания со скрытыми бенефициарами получила доли в АО «Акзо Нобель Декор», ООО «Акзо Нобель Лакокраска» и ООО «Акзо Нобель Коутингс».

В Железнодорожном райсуде Орла начались прения по уголовному делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении главы местного филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана. Обвинение запросило для него восемь лет лишения свободы в колонии общего режима с двухлетним запретом заниматься банковской деятельностью.

На фоне топливного кризиса губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в указ об утверждении порядка транспортного обслуживания, в соответствии с которыми сокращается протяженность служебных поездок местных чиновников и депутатов. Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля.

Арбитраж ввел наблюдение в тамбовском ДСУ-2, возглавляемом Романом Зудиным, который ранее стал фигурантом дела о мошенничестве. Утвержден временный управляющий. Резолютивная и мотивировочная части решения по делу о банкротстве ДСУ-2 еще не опубликованы, поэтому другие детали не раскрываются.

Главный дом усадьбы русского юриста и общественного деятеля Федора Плевако в селе Вишневое Староюрьевского района Тамбовской области будет выставлен на продажу со стартовой ценой 1 руб. Главным условием приобретения является «проведение реставрационных работ в установленные сроки».

Денис Данилов