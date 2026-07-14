Пропавших в Карелии брата и сестру нашли живыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поиски пропавших в Карелии детей завершились успешно

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Поиски пропавших в Карелии детей завершились успешно

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации поисковиков, детей обнаружили сотрудники полиции в Петрозаводске. Найти их удалось благодаря одному из свидетельств, поступивших в «ЛизаАлерт».

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что брат и сестра исчезли в Кондопоге. После их пропажи к поискам подключились добровольцы, а прокуратура Карелии и региональное управление Следственного комитета организовали проверки по факту исчезновения детей.

Поисковая операция завершена, жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

Матвей Николаев