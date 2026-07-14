Дело не в форме

В Вольском районном суде Саратовской области начался процесс над бывшим капитаном юношеской сборной России по хоккею Александром Ховановым. По версии силовиков, спортсмен получил от родителей юных хоккеистов из Саратовской области предоплату за поставку финской формы, однако обязательства не выполнил. По данным «Ъ», фигурант на следствии не признал вину. Сторона защиты дело не комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хованов играл за клубы России, Беларуси и Франции

Фото: ХК «Ак Барс» Александр Хованов играл за клубы России, Беларуси и Франции

Фото: ХК «Ак Барс»

В Вольском районном суде Саратовской области начался суд над бывшим капитаном юношеской сборной России по хоккею Александром Ховановым. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заседание под председательством судьи Дмитрия Лештаева прошло 14 июля.

По версии следствия, 26-летний уроженец Вольска получил от родителей юных хоккеистов из Саратовской области деньги на поставку формы из Финляндии. По данным источника «Ъ» в силовых структурах, сумма предоплаты составила 2,7 млн руб. и 408 тыс. руб. Форму господин Хованов не поставил, деньги не вернул.

Александр Хованов начинал карьеру в татарстанских клубах. В 15 лет он стал капитаном юношеской сборной и завоевал бронзу на Олимпийских играх. Затем взял серебро молодежного чемпионата мира. В 2018 году его задрафтовала «Миннесота Уайлд», но в НХЛ он не дебютировал. Позднее хоккеист играл за российские и белорусские клубы.

Осенью 2025 года форвард подписал контракт с французским «Англетом». Когда клуб узнал о возможных преступлениях, соглашение расторгли. Александр Хованов вернулся в Вольск.

По данным источника «Ъ» на следствии, спортсмен своей вины не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Адвокат обвиняемого Виктор Лабаев в разговоре с «Ъ» комментировать дело отказался.

Дарья Васенина