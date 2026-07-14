В Ленобласти с начала года 87 детей-сирот получили новые квартиры
С начала 2026 года в Ленинградской области квартиры получили 87 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года региональные власти планируют обеспечить жильем еще 272 человека. На реализацию программы предусмотрено 991,1 млн рублей.
Ленинградская область обеспечит жильем 272 детей-сирот до конца года
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«В прошлом году жильем обеспечили 373 человека, из них четверо получили выплаты по жилищным сертификатам. В 2026 году первые 87 квартир уже переданы, и эту работу продолжаем. При этом мы последовательно делаем акцент на качестве предоставляемого жилья — приоритет отдаем новым домам, чтобы люди получали современные, благоустроенные квартиры в комфортной среде»,— рассказал вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.
По словам вице-губернатора, в 2026 году также расширен круг получателей меры поддержки. Преимущественное право на предоставление жилья получили участники специальной военной операции и граждане, выполнявшие задачи по защите приграничных территорий.