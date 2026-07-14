В Ленобласти с начала года 87 детей-сирот получили новые квартиры

С начала 2026 года в Ленинградской области квартиры получили 87 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года региональные власти планируют обеспечить жильем еще 272 человека. На реализацию программы предусмотрено 991,1 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленинградская область обеспечит жильем 272 детей-сирот до конца года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ленинградская область обеспечит жильем 272 детей-сирот до конца года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В прошлом году жильем обеспечили 373 человека, из них четверо получили выплаты по жилищным сертификатам. В 2026 году первые 87 квартир уже переданы, и эту работу продолжаем. При этом мы последовательно делаем акцент на качестве предоставляемого жилья — приоритет отдаем новым домам, чтобы люди получали современные, благоустроенные квартиры в комфортной среде»,— рассказал вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

По словам вице-губернатора, в 2026 году также расширен круг получателей меры поддержки. Преимущественное право на предоставление жилья получили участники специальной военной операции и граждане, выполнявшие задачи по защите приграничных территорий.

Матвей Николаев