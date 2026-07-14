Прикамский СМЗ и свердловский завод договорились по требованиям на 59 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение по иску ОАО «Соликамский магниевый завод» к АО «Каменск-уральский металлургический завод». Как следует из данных картотеки суда, стороны пришли к соглашению, что сумма долга ответчика на 2 июня составляет 58,7 млн руб. Задолженность возникла в рамках договора поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно судебном акту, ответчик обязуется выплатить СМЗ эти средства поэтапно в срок до ноября 2026 года. Также будет оплачена неустойка в размере 496,5 тыс. руб. В свою очередь истец отказывается от предъявления прочих неустоек, убытков и возможных штрафных санкций по спорному договору.

АО «Каменск-Уральский металлургический завод» было зарегистрировано в 1992 году. По данным Rusprofile, учредителем является орган местного самоуправления «Комитет по Управлению Имуществом» города Каменск-Уральский Свердловской области. Согласно официальному сайду завода, он занимает лидирующую позицию среди российских производителей алюминиевого проката. Выпускает 70 тыс. наименований продукции из 150 алюминиевых и магниевых сплавов.

ОАО «СМЗ» — старейший из ныне действующих магниевых заводов в мире. На его долю приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка предприятия за прошлый год составила 9,435 млрд руб., чистый убыток — 3,2 млрд руб.