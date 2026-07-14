Ставрополье получит 28 млн рублей на развитие спорта в 2027 году

Ставропольский край в 2027 году получит из федерального бюджета около 28 млн руб. на развитие различных видов спорта. Об этом сообщила министр физической культуры и спорта региона Вероника Тайдакова на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС Кавказ.

В 2026 году на аналогичные цели было направлено 16 млн руб. Помимо этого, край получил ещё 7,5 млн руб. на закупку спортивного инвентаря для подведомственных учреждений — школ олимпийского, сурдлимпийского и паралимпийского резерва.

Министр также отметила, что число базовых видов спорта в регионе возросло до 19, что открывает возможность для получения федеральной субсидии.

Мария Хоперская