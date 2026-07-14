Марокко стало ведущим импортером воронежских кормов и продукции животноводства

По состоянию на 10 июля из Воронежской области в 25 стран мира было экспортировано 58,6 тыс. т продукции животноводства и кормов, а также более 16 тыс. живых свиней (в Грузию). Ведущим импортером стало Марокко, куда было отгружено свыше 23,7 тыс. т кормов и кормовой продукции. Об этом рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Популярными направлениями экспорта также стали страны Азии. В частности, в Китай поставили 508 т субпродуктов птицы и говядины, а также 1,5 тыс. т молочной продукции. В Азербайджан направили 3,7 тыс. т молочной продукции и 643 т колбасных изделий. Во Вьетнам экспортировали 815 т свиных субпродуктов — ног, костей, пятачков, ушей и хвостов.

«Многие части животных, которые в России не потребляют или не имеют той стоимости, которая установлена за рубежом, уходят на экспорт. Допустим, куриные лапы, куриные гребешки, свиные уши, пятачки. То, что у нас стоит копейки, в Китае, во Вьетнаме, в Гонконге стоит серьезных денег»,— ранее пояснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе визита в регион.

Кормовой продукции, главными покупателями которой стали Марокко и Белоруссия, было экспортировано почти 45,3 тыс. т. Молочной продукции вывезли 9,7 тыс. т, а самые крупные поставки выполнены в Азербайджан, Узбекистан и Китай.

Ранее «Ъ-Черноземье» также сообщал, что по состоянию на конец июня из Воронежской области отправили 111,3 тыс. т растительной продукции в 26 стран мира. Самыми крупными импортерами стали Белоруссия и Китай. Преимущественно в Республику Беларусь поставляли грибы, пшеничную муку, яблоки, репчатый лук, сою, редис и огурцы. В Китай — свекловичный жом.

Денис Данилов