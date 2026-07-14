Дело о захвате энергокомпании в Дагестане передано прокурору

Следственное управление СКР по Республике Дагестан завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном захвате управления энергосбытовой организацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По версии следствия, с июня по октябрь 2025 года фигурант из корыстных побуждений сфальсифицировал решение общего собрания участников общества, после чего подал в регистрирующий орган заведомо ложные сведения о смене руководителя. На основании этих документов в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие изменения. Фигурант продолжил деятельность организации без законных оснований, причинив гарантирующему поставщику электрической энергии имущественный ущерб на сумму свыше 260 млн руб.

Воспользовавшись служебным положением, обвиняемый похитил принадлежащие обществу денежные средства в размере более 25,8 млн руб.

Фигуранту предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ: фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества (ч. 1 ст. 185.5), представление в регистрирующий орган документов с заведомо ложными сведениями (ч. 1 ст. 170.1), причинение имущественного ущерба путём обмана в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 165), мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201).

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Мария Хоперская