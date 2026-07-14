Черноземье 14.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 15 июля Австралийский доллар 53,7401 Английский фунт 103,6755 Белорусский рубль 27,0589 Гонконгский доллар* 98,8534 Дирхам ОАЭ 21,1004 Доллар США 77,4912 Евро 88,5259 Индийская рупия** 80,6244 Казахстанский тенге** 16,2418 Канадский доллар 54,7835 Китайский юань 11,3775 СДР 105,3136 Сингапурский доллар 59,9082 Турецкая лира* 16,5035 Украинская гривна* 17,2650 Шведская крона* 80,2810 Швейцарский франк 95,3620 Японская иена** 47,7339 *За 10. **За 100.