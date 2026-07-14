Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 15 июля

Австралийский доллар 53,7401
Английский фунт 103,6755
Белорусский рубль 27,0589
Гонконгский доллар* 98,8534
Дирхам ОАЭ 21,1004
Доллар США 77,4912
Евро 88,5259
Индийская рупия** 80,6244
Казахстанский тенге** 16,2418
Канадский доллар 54,7835
Китайский юань 11,3775
СДР 105,3136
Сингапурский доллар 59,9082
Турецкая лира* 16,5035
Украинская гривна* 17,2650
Шведская крона* 80,2810
Швейцарский франк 95,3620
Японская иена** 47,7339

*За 10. **За 100.