В Рыбинске началось благоустройство Стрелки

В Рыбинске подрядчик приступил к созданию ландшафтного парка на Стрелке. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

«Подрядчик формирует пешеходные дорожки, закладывает электрику. Впереди — оборудование спусков к воде, укладка деревянных настилов, установка уютных фонарей, санитарного блока. Осенью посадим много деревьев. Сдадим парк в этом году»,— написал господин Рудаков.

Проект «Рыбинская гавань» в 2025 году выиграл грант Минстроя в размере 107 млн руб. в конкурсе «Исторические поселения и малые города». Подрядчиком стало рыбинское ООО «Зеленый город», ранее благоустраивавшее Волжский парк, улицу Бульварную и сквер на Суркова. Цена контракта — 120 млн руб. Срок исполнения — 14 ноября 2026 года.

Алла Чижова