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Калининградец стал победителем Международной олимпиады по физике в Колумбии

Ученик лицея № 23 Калининграда Артем Еремин завоевал золотую медаль на 56-й Международной олимпиаде по физике, которая прошла в Колумбии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Ученик калининградского лицея Артем Еремин принес России золото на Международной олимпиаде по физике

Ученик калининградского лицея Артем Еремин принес России золото на Международной олимпиаде по физике

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Ученик калининградского лицея Артем Еремин принес России золото на Международной олимпиаде по физике

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В состав сборной России школьник вошел как победитель Всероссийской олимпиады школьников по физике 2026 года. Тогда он показал лучший результат среди одиннадцатиклассников, став лидером как в теоретическом, так и в практическом турах.

Вместе с калининградцем Россию на международных соревнованиях представляли еще четыре школьника из Москвы и Московской области. Все участники российской команды стали обладателями золотых медалей.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил победителей, отметив, что их успех стал результатом таланта, упорной подготовки и поддержки педагогов и родителей. По его словам, развитие интереса школьников к науке и инженерным специальностям остается одним из приоритетов государственной политики.

Матвей Николаев

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