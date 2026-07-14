Калининградец стал победителем Международной олимпиады по физике в Колумбии

Ученик лицея № 23 Калининграда Артем Еремин завоевал золотую медаль на 56-й Международной олимпиаде по физике, которая прошла в Колумбии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученик калининградского лицея Артем Еремин принес России золото на Международной олимпиаде по физике

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области Ученик калининградского лицея Артем Еремин принес России золото на Международной олимпиаде по физике

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В состав сборной России школьник вошел как победитель Всероссийской олимпиады школьников по физике 2026 года. Тогда он показал лучший результат среди одиннадцатиклассников, став лидером как в теоретическом, так и в практическом турах.

Вместе с калининградцем Россию на международных соревнованиях представляли еще четыре школьника из Москвы и Московской области. Все участники российской команды стали обладателями золотых медалей.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил победителей, отметив, что их успех стал результатом таланта, упорной подготовки и поддержки педагогов и родителей. По его словам, развитие интереса школьников к науке и инженерным специальностям остается одним из приоритетов государственной политики.

Матвей Николаев