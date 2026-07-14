В Петергофе впервые покажут вернувшиеся в Россию императорские вазы Николая I

В Большом Петергофском дворце впервые представят уникальные вазы, принадлежавшие императору Николаю I и членам его семьи. После революции они были вывезены за границу, а спустя десятилетия российский коллекционер Владимир Голубев выкупил коллекцию и вернул ее на родину, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Большом Петергофском дворце открылась выставка возвращенных императорских ваз

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ В Большом Петергофском дворце открылась выставка возвращенных императорских ваз

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Когда мы только начали этот процесс 5–6 лет назад, мы считали, что привезти 250-килограммовую вазу — это большая сложность. А сегодня это выглядит просто нереальным. От момента покупки до доставки в Россию, кажется, прошла вечность. Приходилось везти коллекцию через третьи страны. Многие пытались мешать, а те, кто помогал, очень рисковали»,— рассказал коллекционер.

Главными экспонатами выставки стали парные императорские вазы с портретами Николая I и императрицы Александры Федоровны. Они были изготовлены в 1838 году по личному указу императора и украшены официальными портретами царской четы работы художника Франца Крюгера. Ранее эти произведения находились в парадных апартаментах Зимнего дворца.

Посетители Петергофа первыми смогут увидеть уникальные экспонаты после их возвращения в Россию. В дальнейшем коллекцию планируется передать в частный музей в Москве.

Матвей Николаев