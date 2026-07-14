На Ставрополье за полгода выявили 26 преступлений в сфере нелегального оборота табака

В первом полугодии 2026 года подразделения экономической безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю выявили 26 преступлений, связанных с незаконным оборотом табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом на круглом столе в Торгово-промышленной палате Ставропольского края сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с преступлениями в сфере агропромышленного комплекса и потребительского рынка УЭБиПК краевого главка МВД Денис Губанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По его словам, наибольшее число таких преступлений приходится на Ставрополь, а также города Кавказских Минеральных Вод — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Предгорный округ.

«Начиная с 2023 года у нас появилась положительная судебная практика по вопросам выявления и пресечения незаконного оборота табачной и никотинсодержащей продукции», — сообщил Денис Губанов.

Он отметил, что более эффективной работе правоохранительных органов способствовали изменения федерального законодательства, вступившие в силу в августе 2025 года. Поправки снизили пороги крупного и особо крупного размера для никотинсодержащей продукции. Если ранее особо крупным размером считался оборот на сумму свыше 12,5 млн руб., то теперь этот порог снижен до 1 млн руб., что расширило возможности для привлечения нарушителей к ответственности.

По словам господина Губанова, подразделения экономической безопасности ведут работу по выявлению нелегального оборота табачной продукции на постоянной основе, в том числе совместно с Межрегиональным управлением Росалкогольтабакконтроля по Северо-Кавказскому федеральному округу и управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Представитель МВД также выразил уверенность, что обязательное лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, которое начнет действовать с 1 октября 2026 года, станет дополнительным инструментом борьбы с нелегальным рынком.

«Мы в любом случае включимся в работу в период внедрения лицензирования и продолжим взаимодействовать с органами государственной власти региона и другими правоохранительными структурами. Уверен, что эта мера пойдет только на пользу», — отметил Денис Губанов.

По данным Национального научного центра компетенций за IV квартал 2025 года, доля нелегального оборота сигарет в Ставропольском крае составляет 13,2%, тогда как в среднем по России этот показатель оценивается в 8,6%. Введение лицензирования федеральные власти рассматривают как один из инструментов сокращения теневого рынка.

Валерий Климов