Власти Ставрополья предложили передать регионам часть табачных акцизов

Первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края Евгений Полькин предложил передать субъектам РФ часть поступлений от табачных акцизов. По его мнению, это позволит регионам обеспечить финансирование новых полномочий по лицензированию торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Инициатива была озвучена на круглом столе в Торгово-промышленной палате Ставропольского края, посвященном подготовке к вступлению в силу нового федерального закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

С 1 октября 2026 года в России вводится обязательное лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Полномочия по выдаче лицензий передаются субъектам РФ. До 1 марта 2027 года регионам предстоит организовать новую государственную услугу и выдать разрешения всем действующим торговым объектам.

«Никаких дополнительных ограничений мы пока вводить не планируем. В частности, не предусматриваем увеличения минимальной площади торгового объекта сверх установленных федеральным законом пяти квадратных метров», — сообщил Евгений Полькин.

По его словам, проект краевого закона уже проходит процедуру согласования. В системе маркировки зарегистрировано около 7,5 тыс. торговых точек, однако реально работают порядка 4,5 тыс. Именно им предстоит получить лицензии.

При этом, отметил господин Полькин, новые полномочия субъект получает без увеличения штатной численности лицензирующего органа. В этих условиях, считает он, логичным решением могла бы стать передача регионам части поступлений от табачных акцизов, которые сейчас полностью зачисляются в федеральный бюджет.

По данным, озвученным на круглом столе, табачная отрасль ежегодно обеспечивает федеральному бюджету около 1 трлн руб. акцизных поступлений. При этом именно субъектам предстоит администрировать новую систему лицензирования и контролировать ее работу.

Валерий Климов