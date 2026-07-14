Синяя линия петербургского метро не получит статус памятника

КГИОП подготовил проект распоряжения об отказе во включении Московско-Петроградской линии петербургского метро в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КГИОП отказался признавать Московско-Петроградскую линию метро объектом культурного наследия

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ КГИОП отказался признавать Московско-Петроградскую линию метро объектом культурного наследия

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее предлагалось признать всю синюю ветку метро, включая все станции, единым культурно-историческим комплексом XX века. Однако комитет решил не присваивать линии этот статус.

Одновременно Московско-Петроградскую линию исключат из списка объектов, обладающих признаками культурного наследия. Этот временный статус действовал до принятия окончательного решения и ограничивал проведение строительных и ремонтных работ.

После вступления решения в силу ограничения будут сняты, что позволит проводить реконструкцию и ремонт станций без требований, связанных со статусом объекта культурного наследия.

Матвей Николаев