На Ставрополье доля нелегального оборота сигарет достигла 13,2%

По итогам IV квартала 2025 года доля незаконного оборота сигарет в Ставропольском крае составила 13,2% против 8,6% в среднем по России. Такие данные Национального научного центра компетенций (ННЦК) озвучили на круглом столе в Торгово-промышленной палате Ставропольского края, посвященном введению обязательного лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Участники обсуждения считают, что новый механизм должен стать одним из инструментов сокращения теневого рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По данным ННЦК, Ставропольский край остается одним из антилидеров страны по объему нелегального оборота табачной продукции. Как отметил заместитель председателя Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Владлен Максимов, высокий показатель объясняется не недостаточной работой региональных властей, а особенностями территории.

«Мы прекрасно понимаем, что показатель по Ставропольскому краю связан не с тем, что здесь кто-то плохо работает. Это сложный регион с точки зрения логистики, открытости административных границ и географического положения», — сказал господин Максимов.

По его словам, именно высокий уровень нелегального оборота стал одной из причин принятия федерального закона об обязательном лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, который вступит в силу 1 октября 2026 года. Закон направлен не на сокращение числа легальных торговых объектов, а на создание дополнительных механизмов контроля за рынком.

В правоохранительных органах также рассчитывают, что новые правила помогут усилить борьбу с нелегальной торговлей.

«Начиная с 2023 года у нас появилась положительная судебная практика по вопросам пресечения незаконного оборота табачной и никотинсодержащей продукции», — сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с преступлениями в сфере агропромышленного комплекса и потребительского рынка УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю Денис Губанов.

По его словам, за первое полугодие 2026 года в регионе выявлено 26 преступлений, связанных с незаконным оборотом табачной продукции. Представители бизнеса, в свою очередь, отмечают, что усиление контроля должно сопровождаться борьбой с теневым рынком, а не дополнительной административной нагрузкой на добросовестных продавцов.

Подробнее читайте в материале «Дело пахнет никотином»

Роман Лаврухин