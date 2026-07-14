Суд в Петербурге направил на принудительное лечение женщину по делу о гибели младенца
Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение женщину, обвинявшуюся в убийстве своего новорожденного сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Петербурженку, обвиняемую в убийстве двухнедельного ребенка, отправили на психиатрическое лечение
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Суд освободил обвиняемую от уголовной ответственности и назначил ей принудительную меру медицинского характера — лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
По версии следствия, 8 декабря 2025 года в квартире женщина поместила своего двухнедельного сына в таз с водой и удерживала его там, перекрыв ребенку доступ к кислороду. Младенец погиб.
После произошедшего в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (106 УК РФ). В декабре 2025 года суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.