Суд в Петербурге направил на принудительное лечение женщину по делу о гибели младенца

Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение женщину, обвинявшуюся в убийстве своего новорожденного сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербурженку, обвиняемую в убийстве двухнедельного ребенка, отправили на психиатрическое лечение

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербурженку, обвиняемую в убийстве двухнедельного ребенка, отправили на психиатрическое лечение

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд освободил обвиняемую от уголовной ответственности и назначил ей принудительную меру медицинского характера — лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

По версии следствия, 8 декабря 2025 года в квартире женщина поместила своего двухнедельного сына в таз с водой и удерживала его там, перекрыв ребенку доступ к кислороду. Младенец погиб.

После произошедшего в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (106 УК РФ). В декабре 2025 года суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Матвей Николаев