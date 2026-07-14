В Прикамье разработают единую форму уведомлений о возможном конфликте интересов

В законодательном собрании региона прошел семинар с депутатами муниципальных дум. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, участники обсуждали, как не допустить конфликта интересов в ходе работы в представительных органах. «Муниципальные депутаты все чаще сталкиваются с судебными исками и испытывают сложности в трактовке требований закона в повседневной работе», - говорится в сообщении. По данным законодательного собрания из-за возможного конфликта интересов депутаты часто берут самоотводы в вопросах голосования по ключевым вопросам жизни муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Стоит отметить, что недавно Ленинский райсуд Перми удовлетворил требования прокуратуры и лишил полномочий двух депутатов заксобрания — Владимира Мальчикова и Игоря Малых (оба представляют фракцию КПРФ). Эти случаи стали первыми в стране, когда решения о досрочном прекращении полномочий суд принял самостоятельно, а не оставив это на усмотрение парламента.

Уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко отметил, что ранее вопросы лишения полномочий решались на уровне представительных органов. Так, в частности было с депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым, который на основании материалов прокуратуры решением парламента был лишен мандата мандат из-за отсутствуя на заседаниях своих комитетов на протяжении более чем 30 дней. «Что-то изменилось с тех пор?», - спросил омбудсмен. Представитель прокуратуры Никита Попов отметил, что конфликт интересов относится к оценочным категориям, в связи с чем каждый случай требует индивидуального рассмотрения.

Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Максим Попов рассказал, что власти разрабатывают типовой порядок уведомления о потенциальном конфликте интересов. Разработка документа, по его словам, находится на завершающей стадии. Кроме того, на уровне региона уже действует профильная комиссия, которая готова к активному взаимодействию с представительными органами муниципалитетов. Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что необходимо обеспечить стабильность нормотворческой работы в территориях.