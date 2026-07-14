В Ярославской области восстановили нарушенное грозой электричество

В Ярославской области специалисты восстановили подачу электроэнергии по основной сети 6-10 кВ, линии которой обеспечивают электроснабжение большого количества населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети» - «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» Фото: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

12 июля в области прошла сильная гроза, которая сопровождалась ветром, градом и ливнем. Результатом стали пожары, сорванные крыши, упавшие деревья и, соответственно, отключение электричества.

За прошедшие дни энергетики устранили 482 обрыва проводов, установили 48 новых опор ЛЭП, разобрали 79 завалов деревьев и кустарников и сняли с проводов 543 дерева. Помогали ярославским специалистам бригады из Костромской, Владимирской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областей.

Сейчас продолжают работать 93 бригады, основные силы — в Переславль-Залесском округе (32 бригады) как одном из самых пострадавших округов области.

«В настоящее время энергетики в оперативном порядке отрабатывают индивидуальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова