Прокурор просит для участников захвата заложников в ростовском СИЗО до 30 лет

В Южном окружном военном суде проходят прения сторон по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году. Государственное обвинение запросило для пятерых подсудимых сроки лишения свободы от 28 до 30 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Прокурор попросил назначить 30 лет Даниилу Камневу, Малику Гандалоеву и Адаму Кодзоеву, по 28 лет — Рамзану Албекову и Магомеду Алханову.

Побег из учреждения в 2024 году планировали 10 арестованных. Пятеро из них были ликвидированы в ходе штурма, остальные оказались на скамье подсудимых.

Мария Хоперская