Прокурор просит для участников захвата заложников в ростовском СИЗО до 30 лет
В Южном окружном военном суде проходят прения сторон по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году. Государственное обвинение запросило для пятерых подсудимых сроки лишения свободы от 28 до 30 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прокурор попросил назначить 30 лет Даниилу Камневу, Малику Гандалоеву и Адаму Кодзоеву, по 28 лет — Рамзану Албекову и Магомеду Алханову.
Побег из учреждения в 2024 году планировали 10 арестованных. Пятеро из них были ликвидированы в ходе штурма, остальные оказались на скамье подсудимых.