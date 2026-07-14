Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокурор просит для участников захвата заложников в ростовском СИЗО до 30 лет

В Южном окружном военном суде проходят прения сторон по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году. Государственное обвинение запросило для пятерых подсудимых сроки лишения свободы от 28 до 30 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокурор попросил назначить 30 лет Даниилу Камневу, Малику Гандалоеву и Адаму Кодзоеву, по 28 лет — Рамзану Албекову и Магомеду Алханову.

Побег из учреждения в 2024 году планировали 10 арестованных. Пятеро из них были ликвидированы в ходе штурма, остальные оказались на скамье подсудимых.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд