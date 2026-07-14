В Салехарде подросток устроил поножовщину на улице

В Салехарде (ЯНАО) следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка за нападение с ножом. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 12 июля. По версии следствия, подросток, находясь на одной из улиц города, в ходе возникшей ссоры нанес оппоненту не менее шести ударов ножом по различным частям тела. Пострадавший получил колото-резаные ранения грудной клетки и множественные повреждения нижних конечностей.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Полина Бабинцева