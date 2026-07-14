Жительница Петербурга погибла в аварии с туристическим УАЗом в Абхазии

Туристка из Санкт-Петербурга погибла в результате ДТП в Гагрском районе Абхазии. Еще четыре человека получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления ГАИ МВД республики Дамея Авидзбу.

По его словам, 13 июля автомобиль УАЗ с туристами опрокинулся по дороге к смотровой площадке на горе Мамзышха. В результате аварии погибла девушка 2002 года рождения из Петербурга. Водитель внедорожника задержан. По предварительным данным, причиной ДТП стало заклинивание рулевого управления.

Как уточнила изданию главный врач Гагрской больницы Индира Арсалия, пострадавшие получили ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи госпитализация никому из них не потребовалась. Самому старшему пострадавшему 31 год, самому младшему — 19 лет.

Карина Дроздецкая