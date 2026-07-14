Стали известны обстоятельства исчезновения двух детей в Карелии

Пропавшие в Карелии брат и сестра 11 и 13 лет планировали пешком добраться из Кондопоги до Петрозаводска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пропавшие в Карелии дети пытались пешком дойти из Кондопоги до Петрозаводска

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Пропавшие в Карелии дети пытались пешком дойти из Кондопоги до Петрозаводска

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, днем 13 июля дети вышли на прогулку и решили пройти пешком около 57 километров до столицы республики.

О пропаже несовершеннолетних ранее сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». В настоящее время к поискам привлечены десять добровольцев.

По информации поисковиков, 11-летний мальчик худощавого телосложения, ростом около 140 сантиметров, был одет в черную футболку, синие брюки и синие резиновые тапки. Его 13-летняя сестра ростом около 150 сантиметров была в белой футболке и розовых шортах. При себе у девочки был темно-синий рюкзак с изображением розовых единорогов.

Матвей Николаев