В Калининградской области двух подростков осудили за участие в террористической организации

Суд в Калининградской области признал виновными двух подростков 16 и 17 лет в участии в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России. Каждому из них назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отправил в воспитательную колонию подростков, передававших данные о военных объектах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суд отправил в воспитательную колонию подростков, передававших данные о военных объектах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, следствие установило, что в 2025 году несовершеннолетние через мессенджер выполняли задания куратора.

По данным следствия, подростки фотографировали и передавали координаты вышек сотовой связи, электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. За выполнение этих поручений они получили 25 тыс. рублей в криптовалюте.

Уголовное дело расследовалось по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ). Противоправную деятельность подростков выявили сотрудники УФСБ России по Калининградской области.

Матвей Николаев