В Калининградской области двух подростков осудили за участие в террористической организации
Суд в Калининградской области признал виновными двух подростков 16 и 17 лет в участии в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России. Каждому из них назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Суд отправил в воспитательную колонию подростков, передававших данные о военных объектах
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, следствие установило, что в 2025 году несовершеннолетние через мессенджер выполняли задания куратора.
По данным следствия, подростки фотографировали и передавали координаты вышек сотовой связи, электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. За выполнение этих поручений они получили 25 тыс. рублей в криптовалюте.
Уголовное дело расследовалось по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ). Противоправную деятельность подростков выявили сотрудники УФСБ России по Калининградской области.