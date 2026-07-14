«Россети Северо-Запад» выплатят мурманскому «Электротранспорту» 1,9 млн рублей после блэкаута

ПАО «Россети Северо-Запад» выплатит АО «Электротранспорт города Мурманска» 1,9 млн рублей в качестве компенсации убытков, понесенных после массового отключения электроэнергии в январе 2026 года. Об этом сообщили в Арбитражном суде Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально предприятие требовало взыскать с энергетиков 5,9 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Изначально предприятие требовало взыскать с энергетиков 5,9 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стороны заключили мировое соглашение. Как отметили в суде, при отсутствии полных сведений о причинах отключения электроэнергии наиболее эффективным способом урегулирования спора стала выплата компенсации.

Средства должны быть перечислены в течение месяца после вступления судебного определения в законную силу.

Изначально предприятие требовало взыскать с энергетиков 5,9 млн рублей. В эту сумму входили расходы на буксировку и эвакуацию электротранспорта, выплату заработной платы сотрудникам и потери доходов от работы кондукторов.

В конце января Мурманск и Североморск пережили серию крупных отключений электроэнергии. Первая авария произошла после обрушения пяти опор ЛЭП, вторая — во время восстановительных работ. Полностью штатную схему электроснабжения удалось восстановить только в начале февраля.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности. Кроме того, в сентябре Арбитражный суд Мурманской области начнет рассматривать иск администрации Североморска к ПАО «Россети Северо-Запад» о взыскании более 950 тыс. рублей убытков, связанных с январским блэкаутом.

Карина Дроздецкая