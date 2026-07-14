Доходы бюджета Удмуртии с января по июнь превысили 78 млрд рублей

Доходная часть бюджета Удмуртии в первом полугодии 2026 года составила 78,1 млрд руб. Об этом сообщает минфин республики. За аналогичный период прошлого года поступления равнялись 70,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 59,6 млрд руб. с ростом на 10,1% к аналогичному периоду прошлого года. Федеральные безвозмездные поступления в бюджет составили 18,5 млрд руб. (+13,3%).

Расходная часть регионального бюджета увеличилась на 14,3% — до 78 млрд руб. На статьи социальной направленности пришлось 56 млрд руб. или 71,7% от общей суммы расходов. Финансирование отрасли образования, здравоохранения, социальной политики увеличилось на 9,7%. Расходы на оплату труда работников составили 39 млрд руб. (+14,6%).

Напомним, Удмуртии списали более 5 млрд руб. государственного долга.