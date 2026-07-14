Доходы бюджета Удмуртии с января по июнь превысили 78 млрд рублей
Доходная часть бюджета Удмуртии в первом полугодии 2026 года составила 78,1 млрд руб. Об этом сообщает минфин республики. За аналогичный период прошлого года поступления равнялись 70,4 млрд руб.
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Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 59,6 млрд руб. с ростом на 10,1% к аналогичному периоду прошлого года. Федеральные безвозмездные поступления в бюджет составили 18,5 млрд руб. (+13,3%).
Расходная часть регионального бюджета увеличилась на 14,3% — до 78 млрд руб. На статьи социальной направленности пришлось 56 млрд руб. или 71,7% от общей суммы расходов. Финансирование отрасли образования, здравоохранения, социальной политики увеличилось на 9,7%. Расходы на оплату труда работников составили 39 млрд руб. (+14,6%).
Напомним, Удмуртии списали более 5 млрд руб. государственного долга.