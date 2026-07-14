После шторма в Ленобласти без света остаются около 500 потребителей

В Ленинградской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после сильной непогоды, обрушившейся на регион в минувшие выходные. Как сообщили в пресс-службе областного комитета по ТЭК, к утру 14 июля без электричества остаются около 500 потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, все системные объекты электросетевого комплекса напряжением 35—110 кВ уже восстановлены. Сейчас специалисты устраняют локальные повреждения на линиях электропередачи 0,4 кВ, которые обеспечивают электроэнергией жилые дома.

На утро понедельника оставалось восстановить работу 38 трансформаторных подстанций в населенных пунктах Кингисеппского, Лужского, Ломоносовского и Выборгского районов.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 107 бригад, в состав которых входят 314 специалистов, а также 120 единиц техники. Для бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов используются 17 дизель-генераторов мощностью от 200 до 650 кВт.

Матвей Николаев