В Черноземье 16 июля ожидается дождливая погода, до +26°C

В четверг, 16 июля, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +13°C до +26°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +21°C, днем потеплеет до +26°C, вечером столбик термометра понизится до +24°C, ночью будет +17°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +21°C, днем температура поднимется до +25°C, вечером она вновь составит +21°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +20°C, днем — +24°C, вечером будет +22°C, а ночью температура понизится до +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +21°C, днем — +23°C, вечером будет +19°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +20°C, днем поднимется до +23°C, вечером будет +21°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром ожидается +21°C, днем — +23°C, вечером будет +18°C, ночью — +13°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова