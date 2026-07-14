Кубань вошла в топ-3 регионов РФ по объему льготного финансирования МСП

Краснодарский край вошел в тройку регионов России по объему льготного финансирования, привлеченного предприятиями малого и среднего бизнеса для реализации инвестиционных проектов. С начала 2026 года компании региона заключили кредитные договоры на общую сумму 691 млн руб., сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По объему привлеченных средств Кубань заняла третье место в стране. Лидерами рейтинга стали Москва, где объем финансирования составил 1,6 млрд руб., и Московская область с показателем 835 млн руб. В первую пятерку также вошли Пермский край (639 млн руб.) и Воронежская область (587 млн руб.).

Всего с начала года субъекты МСП в России привлекли около 11,9 млрд руб. в рамках льготной программы кредитования инвестиционных проектов. В Минэкономразвития отмечают, что механизм призван поддержать адаптацию бизнеса к текущим экономическим условиям. Общий лимит программы на 2026 год составляет 50 млрд руб.

Наибольший объем финансирования получили предприятия обрабатывающей промышленности — 9,4 млрд руб. По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, значительные средства также были направлены компаниям гостиничного и ресторанного бизнеса (1,3 млрд руб.), транспортной и логистической отрасли (535 млн руб.), сферы информации и связи (243 млн руб.), а также научно-технической деятельности (156 млн руб.).

Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута отметил, что поддерживаемые проекты должны способствовать не только выпуску новых товаров и услуг и структурной адаптации экономики, но и росту производительности труда, который остается одним из ключевых факторов ускорения экономического развития.

Вячеслав Рыжков