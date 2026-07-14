В Башкирии на 24% вырос спрос на электриков

В июне этого года по сравнению с предыдущим месяцем в Башкирии вырос спрос на электриков (+24%) и сантехников (+15%), сообщают Авито Услуги и Авито Работа. Работодатели в целом по России активнее ищут плиточников (+86%) и монтажников (+31%).

Наиболее заметно за месяц вырос спрос на отдельные услуги электриков — установку систем «умный дом» (+71%), замену розеток (+48%), диагностику проводки (+35%) и установку слаботочных систем (+32%). Предложение от этих специалистов также выросло на 10% за месяц.

У сантехников востребованными оказываются как точечные бытовые услуги, так и комплексные работы. Например, интерес к установке смесителя вырос на 27%, а к диагностике — на 25%. Количество предложений от мастеров тоже растет (+9% за месяц).

По данным Авито Работы, в июне по сравнению с маем работодатели также активнее искали специалистов рабочих профессий в сфере ремонта и строительства. Самый заметный рост числа вакансий за месяц зафиксирован для изолировщиков — спрос на них увеличился в 2,2 раза (+120%), а средний предлагаемый доход составил 93,17 тыс. руб. в месяц.

.Заметно выросло и число предложений для отделочников (+79%) со средней зарплатой 115,34 тыс. руб. в мес. Спрос на стропальщиков за месяц увеличился на 51%, а средний предлагаемый доход для таких специалистов составил 86,1 тыс. руб. в месяц.

Майя Иванова