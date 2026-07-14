Главгосэкспертиза выдала отрицательное заключение по проекту терминала в Пионерском

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало отрицательное заключение по новому проекту строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском Калининградской области. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений, пишут «Ведомости Северо-Запад»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главгосэкспертиза отклонила новый проект морского терминала в Пионерском

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Главгосэкспертиза отклонила новый проект морского терминала в Пионерском

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заключение было выдано 13 июля. Заказчиком проекта выступает ФГУП «Росморпорт», а проектную документацию подготовили компании «Сантермо-Проект» из Калининграда и «Новые берега» из Санкт-Петербурга.

При этом предыдущая версия проекта, разработанная ФГБУ «Морская спасательная служба» совместно с компанией «Геоизол», в 2022 году получила положительное заключение государственной экспертизы.

Строительство морского терминала в Пионерском началось в 2018 году и первоначально должно было завершиться уже через год. Однако после расторжения контракта с первым подрядчиком — компанией «Больверк», руководство которой заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей, работы были приостановлены. В 2021 году генеральным подрядчиком стала «Морская спасательная служба».

В конце 2025 года «Росморпорт» объявил конкурс на проектирование и строительство здания пассажирского терминала. В марте 2026 года стало известно, что контракт стоимостью 2,44 млрд рублей планируется заключить с компаниями «Ямалжилбыт», «Новые берега» и «ТСК Запад».

Согласно условиям контракта, подрядчики должны разработать рабочую документацию, построить здание пассажирского терминала, объекты ливневой канализации, радиорелейную мачту и инфраструктуру транспортной безопасности. Завершить работы планируется до 1 декабря 2027 года.

Матвей Николаев