«ВТБ Лука Ультра трейл и байк» в Самарской области собрал более 1,5 тысяч участников

В селе Ширяево Самарской области состоялся 6-й спортивный музыкальный семейный фестиваль «ВТБ Лука Ультра трейл и байк». В нем приняли участие 1500 человек из четырех стран. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ, являющегося партнером мероприятия.

Фестиваль объединил поклонников бега, велоспорта и активного отдыха из разных регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Черногории. Самая многочисленная команда спортсменов представляла Самарскую область.

Организаторы подготовили дистанции от 500 м до 100 км для взрослых и детей разного уровня подготовки. Маршруты можно было проехать на велосипеде, пробежать, пройти «северной ходьбой» или просто пешком. В программу мероприятия вошли ночной и костюмированный забеги, а также концертная программа и фаер-шоу. Для участников фестиваля также был организован вертикальный забег на Монастырскую гору.

Андрей Сазонов