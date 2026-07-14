В Краснодаре водителя гидроцикла осудили за смертельное столкновение в Черном море

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Геленджикского городского суда в отношении Роберта Арутюнова, признанного виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2023 года в акватории Черного моря между Геленджиком и Кабардинкой подсудимый, управляя гидроциклом, выполнил опасный маневр с пересечением курсов движения, в результате чего столкнулся с другим гидроциклом. Водитель второго судна получил смертельные травмы.

Суд первой инстанции признал Роберта Арутюнова виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у осужденного несовершеннолетнего ребенка, а также оказание помощи семье погибшего, включая оплату обучения его сына в частной школе.

Кроме того, суд взыскал в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда в размере 3,75 млн руб.

Приговор был обжалован, однако Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений. Судебный акт вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков