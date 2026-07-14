Губернатор Волгоградской области рассказал о запасах ГСМ для уборочной компании

В Волгоградской области достаточно запасов горюче-смазочных материалов для полевых работ. Об этом в ходе поездки в Октябрьский район рассказал губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Андрей Бочаров подчеркнул, что на сегодняшний день техники и запасов ГСМ достаточно для полевых работ. Сложности с отгрузкой топлива или его остатками в хозяйствах отсутствуют. Данный вопрос находится на постоянном контроле областного оперативного штаба, который ежедневно мониторит ситуацию в каждом муниципальном районе. Губернатор отметил, что для аграриев увеличены лимиты и объемы отгрузки топлива, а также налажено взаимодействие с Министерством сельского хозяйства России, Минэнерго и прямыми поставщиками.

Андрей Бочаров озвучил промежуточные итоги уборки на 14 июля 2026 года. Аграрии обработали 500 тыс. гектаров и направили в хранилища 1,5 млн тонн зерна. Этот результат составил треть от площади озимых культур, убранных за две недели, при том что погодные условия были сложными.

Подготовку к приему нового урожая завершили элеваторы, зернохранилища и перерабатывающие комплексы. Губернатор выразил уверенность в выполнении задачи по сбору 5,5 млн тонн зерна.

Никита Маркелов