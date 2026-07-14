Ростовский грузоперевозчик повторно обанкротился с долгами на 268 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ростовского грузоперевозчика ООО «Стройсервис» с общим объемом долга в 268,3 млн руб. В отношении компании открыто конкурсное производство до 21 декабря 2026 года. Информация об этом содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Впервые банкротом ООО «Стройсервис» было признано в апреле 2022 года. Тогда в реестр требований кредиторов третьей очереди были включены 5,8 млн руб. Конкурсное производство было закрыто в сентябре 2023 года, поскольку грузоперевозчик смог рассчитаться с кредиторами за счет продажи земельного участка за 10 млн руб.

Новая процедура наблюдения за ООО «Стройсервис» была введена судом 14 января 2026 года на основании заявления УФНС России по Ростовской области о признании должника банкротом и включении в реестр требований кредиторов 3,6 млн руб.

За полгода общая сумма требований кредиторов к должнику превысила 268,3 млн руб. ООО «Стройсервис» было повторно признано банкротом 8 июля 2026 года. В отношении компании открыто конкурсное производство. Арбитражным управляющим назначен Владимир Иосипчук.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройсервис» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 1 декабря 2014 года. Компания занимается деятельностью грузового транспорта. Учредителем является Екатерина Гнидина. Уставный капитал составляет 15 тыс. руб.

В последний раз выручку грузоперевозчик получил в 2025 году в размере 5 млн руб. При этом в 2025 году ООО «Стройсервис» показало рост чистой прибыли на 431% — до 2,1 млн руб.

Наталья Белоштейн